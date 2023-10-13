Индекс Мосбиржи может остаться в диапазоне 3100-3200п на следующей неделе - "Велес Капитал"

Рублевому индексу Мосбиржи при прочих равных может вновь не хватить масштабных драйверов движения для выхода из диапазона 3100-3200 пунктов на следующей неделе, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова .

Индекс РТС получит импульс к повышению в случае дальнейшего укрепления рубля, отмечает эксперт в комментарии.

"В корпоративном календаре ближайших дней стоит отметить публикацию финансовых и операционных результатов X5 Retail Group за 3К и 9М23, финансовые результаты "ТГК-14" за 3К23 по РСБУ, закрытие реестра акционеров "АЛРОСА" за 1П23 с дивидендами 3,77 руб. на акцию (доходность - 4,9%), совет директоров "ВУШ Холдинг" по дивидендам, - пишет Кожухова в материале. - В остальном рынок продолжит реагировать на общеэкономические изменения и может переключиться на ожидания промежуточных дивидендов за 9М23, которые на основании предыдущей истории выплат, заявлений самих компаний и их фундаментальных показателей могли бы объявить "ЛУКОЙЛ", "Газпром", "Роснефть", "Татнефть", "Газпром нефть", "ФосАгро", "ТМК", "НоваБев Групп", "Черкизово", "Инарктика". На макроэкономическом "фронте" будут обнародованы данные о производственной инфляции России за сентябрь".

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