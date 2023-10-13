"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Block с целью $53,49

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Block Inc. с целью $53,49 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18%, стоп-приказ: $42,9, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С точки зрения технического анализа акции демонстрируют разворотные сигналы после сильного снижения. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $42,9 риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,2", - указывают эксперты.

Block - американская технологическая компания, разработчик платежного программного обеспечения для бизнеса и цифрового кошелька Cash App. Основная деятельность компании сосредоточена на развитии двух экосистем: Square - для бизнеса и Cash App - для частных лиц.

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