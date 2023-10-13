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13 октября 2023 года 14:32
Обязательная продажа валютной выручки позволит временно стабилизировать рынок - Райффайзенбанк
Обязательная продажа валютной выручки позволит временно стабилизировать рынок, считают аналитики Райффайзенбанка. "После объявления в среду вечером о подписании Указа об обязательной продаже валютной выручки отдельными компаниями, рубль начал искать новое локальное равновесие вблизи 97 руб./$1. На наш взгляд, необходимость такой меры во многом продиктована понизившейся ликвидностью валютного рынка. Ее цель - снижение волатильности курса рубля и сокращение лага в реакции курса на поступление валютной выручки", - пишут эксперты банка. Количественный эффект на укрепление рубля от введения Указа, по мнению аналитиков, будет сложно оценить и "отделить" от поддержки со стороны фундаментальных факторов. "Так, в четверг ЦБ раскрыл статистику по внешней торговле за 8М (в рамках этих публикаций уточняются результаты за последние 1-2 года), и, по нашим оценкам, с исключением сезонности сальдо торгового баланса перешло к расширению в августе, - подчеркивается в комментарии. - Более того, по предварительным данным за сентябрь, ситуация продолжила улучшаться. На наш взгляд, с ожидаемой нами коррекцией импорта и при умеренно позитивной динамике экспорта, валютный рынок может стабилизироваться в среднесрочной перспективе без мер валютного контроля, но на это понадобится время". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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