Обязательная продажа валютной выручки позволит временно стабилизировать рынок - Райффайзенбанк

Обязательная продажа валютной выручки позволит временно стабилизировать рынок, считают аналитики Райффайзенбанка.

"После объявления в среду вечером о подписании Указа об обязательной продаже валютной выручки отдельными компаниями, рубль начал искать новое локальное равновесие вблизи 97 руб./$1. На наш взгляд, необходимость такой меры во многом продиктована понизившейся ликвидностью валютного рынка. Ее цель - снижение волатильности курса рубля и сокращение лага в реакции курса на поступление валютной выручки", - пишут эксперты банка.

Количественный эффект на укрепление рубля от введения Указа, по мнению аналитиков, будет сложно оценить и "отделить" от поддержки со стороны фундаментальных факторов.

"Так, в четверг ЦБ раскрыл статистику по внешней торговле за 8М (в рамках этих публикаций уточняются результаты за последние 1-2 года), и, по нашим оценкам, с исключением сезонности сальдо торгового баланса перешло к расширению в августе, - подчеркивается в комментарии. - Более того, по предварительным данным за сентябрь, ситуация продолжила улучшаться. На наш взгляд, с ожидаемой нами коррекцией импорта и при умеренно позитивной динамике экспорта, валютный рынок может стабилизироваться в среднесрочной перспективе без мер валютного контроля, но на это понадобится время".

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