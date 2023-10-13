Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает целевую цену акций "НОВАТЭКа" на уровне 1890 руб. за штуку, сообщается в комментарии банка.

"НОВАТЭК" в III квартале 2023 года увеличил продажи газа по сравнению с июлем-сентябрем 2022 года на 4,2% - до 16,87 млрд куб. м, сообщила компания. По сравнению с аналогичными периодами прошлого года результаты в целом лучше, но квартально отмечается снижение. Это сезонный фактор, в следующем квартале ждем наращивания показателей. Мы считаем "НОВАТЭК" устойчивой компанией роста, со стабильным и понятным сбытом, плюс с хорошим портфолио СПГ-проектов. На днях стало известно о получении "НОВАТЭКом" разрешении на строительство газопровода до Мурманского СПГ, что подтверждает факт реализации данного проекта", - пишут аналитики.

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