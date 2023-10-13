Ситуация для рынка золота в течение ближайших дней останется позитивной - "Финам"

Ситуация для рынка золота в течение ближайших дней останется позитивной, полагает аналитик "Финама" Оксана Лукичева.

"Данные по инфляции в США за сентябрь показали рост цен на 3,7% г/г, что чуть ниже темпов роста цен в августе 2023 года. По этому поводу президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз заявила, что "последние данные по инфляции подчеркивают неравномерный прогресс в восстановлении ценовой стабильности", подтвердив мнение о том, что ФРС США, возможно, придется вновь прибегнуть к повышению процентной ставки. Это сдержало рост цен на золото возле сильного уровня сопротивления $1900 за унцию. При этом данные фьючерсов CME FedWatch показывают, что рынок не верит в повышение процентной ставки до конца текущего года, отдавая наибольшую вероятность удержанию ставки в пределах 5,25-5,5%", - пишет эксперт.

Тем не менее, в пятницу рост цен на золото возобновился. Основную поддержку рынку золота, по мнению эксперта, оказывает эскалация палестино-израильского конфликта, что уже привело к растущему спросу на страховые активы. Продажи золота в ETF практически прекратились. Запасы золота в биржевых ETF по состоянию на 12 октября повысились на 0,02% к предыдущему дню, запасы в крупнейшем SPDR Gold подросли на 0,1%.

"Ситуация для рынка золота в течение ближайших дней останется позитивной. Однако, преодоление вверх сильного уровня сопротивления $1900 за унцию может потребовать от рынка дополнительных усилий", - прогнозирует Лукичева.

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