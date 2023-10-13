Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Delta Air Lines на горизонте года, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Мы оцениваем отчетность эмитента нейтрально, поскольку она не преподнесла практически никаких сюрпризов. Даже несмотря на ожидаемые высокие цены на топливо в четвертом квартале текущего года, которые явно не воодушевляют инвесторов, компания сохраняет сильные позиции на рынке и способна использовать действенные инструменты для управления маржей. По итогам последних трех месяцев текущего года может быть реализовано больше нефтепродуктов в стоимостном выражении через НПЗ Delta. Наша рекомендация по акции компании на горизонте двенадцати месяцев - "покупать". При этом не исключаем краткосрочную турбулентность в котировках бумаги на фоне отсутствия роста в ценах на билеты и высоких доходностей по казначейским бумагам, которые давят на динамику индексов широкого рынка", - пишет аналитик Сергей Глинянов.

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