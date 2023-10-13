Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- объем нового кредитования в Китае;

- выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли;

- промышленное производство в еврозоне за август 2023 года;

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард;

- предварительный индекс потребительских настроений и инфляционных ожиданий в США в октябре 2023 года от Мичиганского университета;

- Международный форум "Российская энергетическая неделя";

- встречи МВФ;

- выступления представителей ФРС США;

- квартальные результаты JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co., BlackRock, Citigroup Inc.;

- начало торгов акциями "Группы Астра".

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