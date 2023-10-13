Вероятна стабилизация курса рубля у отметки 98 руб./$1 в пятницу - SberCIB

Вероятна стабилизация курса рубля у отметки 98 руб./$1 в пятницу, нефть продолжит торговаться диапазоне $86-87 за баррель Brent, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль в четверг подорожал до 97 руб./$1. Участники рынка ждали подробностей указа об обязательной продаже валютной выручки для ряда экспортеров. Однако детали не были раскрыты - указ предназначен лишь для служебного пользования. В этих условиях рубль начал слабеть и в пятницу утром приближается к 98 руб./$1. Вероятно, рубль стабилизируется около этой отметки - спрос на иностранную валюту перед выходными увеличивается, а эффект от введения обязательной продажи валютной выручки для ряда экспортёров проявит себя позднее, когда такие продажи устойчиво повысятся", - отмечается в комментарии.

Котировки нефти стабилизировались - баррель Brent в четверг подорожал на $0,18 до $86. Эксперты подчеркивают, что цены на нефть остаются под давлением в связи с укреплением доллара и опасениями инвесторов относительно ослабления спроса. В пятницу утром нефть торгуется около $86,5 за баррель. Аналитики инвестбанка полагают, что нефть продолжит торговаться диапазоне $86-87 за баррель.

"Рынок российского госдолга показал в четверг неоднозначную динамику. Доходности номинальных ОФЗ изменились в пределах 10 б. п. в обе стороны с уровней закрытия среды. Такая динамика могла быть связана с разнонаправленными факторами: с одной стороны, укрепился рубль, с другой - Банк России дал осторожную оценку влияния нового указа об обязательной продаже валютной выручки рядом экспортёров. В четверг вечером и в пятницу утром рубль несколько скорректировался, и доходности облигаций с фиксированным купоном могут немного вырасти", - пишут далее эксперты SberCIB.

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