Потенциал снижения доходностей длинных ОФЗ пока сохраняется - ПСБ

Потенциал снижения доходностей длинных рублевых гособлигаций пока сохраняется, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Котировки ОФЗ в четверг продолжили отыгрывать укрепление рубля на введении обязательной продажи валютной выручки для ряда крупнейших экспортеров - кривая по итогам торгов снизилась на 8-9 б.п. по всей длине (12,32% - 3 года, 12,03% - 10 лет). До конца месяца потенциал укрепления рубля на налоговом периоде сохраняется - ожидаем снижение доходности 10-летних ОФЗ еще на 10-15 б.п. (под уровень 12% годовых), - пишет эксперт в комментарии. - При этом доходность коротких бумаг пока не учитывает высоковероятное повышение ключевой ставки в октябре (ждем +100 б.п. до конца текущего года), в результате чего инверсия кривой госбумаг увеличится. Несмотря на улучшение рыночной конъюнктуры для длинных классических ОФЗ, пока не рекомендуем менять диспозицию в портфеле с превалирующей долей флоатеров, так как цикл повышения ключевой ставки пока не завершен".

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