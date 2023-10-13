Наиболее вероятна боковая динамика торгов индекса Мосбиржи в пятницу - БКС Экспресс

Наиболее вероятна боковая динамика торгов индекса Мосбиржи в течение фондовой сессии в пятницу, перед выходными многие участники рынка акций могут проявить осторожность, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Прошедшая торговая сессия четверга является позитивным техническим сигналом для индекса Мосбиржи. Быстрый выкуп импульса снижения - это локальный паттерн силы покупателей. При этом общая среднесрочная картина по рынку пока не меняется. Индекс остается в середине широкого бокового коридора с нижней границей около 2990-3020 пунктов и верхней на 3290-3300 пунктах, - отмечает аналитик в комментарии. - Конкретно в пятницу показать уверенный рост индексу Мосбиржи будет сложно, более вероятен сценарий боковой динамики. В целом внешний фон предполагает повышенные геополитические риски для мировых рынков из-за ситуации на Ближнем Востоке. Перед выходными многие участники могут проявить осторожность".

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