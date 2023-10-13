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13 октября 2023 года 09:12
"Финам" рекомендует покупать акции iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
"Финам" рекомендует покупать акции iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF с прогнозной стоимостью $27,7 за штуку на горизонте года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Генетические исследования в последние годы становятся более масштабными и доступными по стоимости. Если в 2007 году себестоимость картирования генома человека составляла $1000000, то к настоящему моменту она приблизилась к $100. Удешевление технологии способствует расширению масштабов и повышению скорости генетических исследований, а это создает для биотехнологических компаний больше возможностей по созданию новых препаратов. Вложения в ETF с привязкой к геномике предоставляют инвесторам доступ к прорывам в генетике и биотехнологиях", - указывает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова. iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. Индекс включает в себя компании сектора здравоохранения, специализирующиеся на генной инженерии, биотехнологиях, разработке диагностических генетических тестов, а также на иммунологических разработках, в том числе онкоиммунологии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ETF-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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