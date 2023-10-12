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Главная / Аналитикам / Аналитика / Инвестбанк Синара подтверждает прогноз курса рубля на уровне 90-95 руб./$1 в ближайшие месяцы
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12 октября 2023 года 19:01
Инвестбанк Синара подтверждает прогноз курса рубля на уровне 90-95 руб./$1 в ближайшие месяцы
"Инвестиционный банк Синара" подтверждает прогноз курса рубля на уровне 90-95 руб./$1 в ближайшие месяцы, говорится в аналитическом материале главного экономиста банка Сергея Коныгина. "Президент РФ подписал указ об обязательной репатриации и продаже валютной выручки сроком на полгода, - отмечает эксперт. - Полагаем, что основная цель данных мер - снижение волатильности рубля. Мы ожидаем укрепления рубля, роста экспорта (предложения валюты) и снижения импорта (спроса на валюту) до конца года. Количество спекулятивных сделок с рублем должно уменьшиться по мере ужесточения государственного регулирования. Высокие цены на нефть (полагаем, цена Urals в 4К23 останется выше $80/барр.) предполагают увеличение экспорта, а чистые продажи валютной выручки вырастут на $2-3 млрд в месяц с текущих $9 млрд. Мы ожидаем снижения номинального импорта со стороны розничного бизнеса из-за слабого рубля и подтверждаем прогноз курса USD/RUB на уровне 90-95 руб./$1 в ближайшие месяцы". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОСИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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