"БКС МИ" понизил целевую цену акций Budweiser Brewing до HKD21,8

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену акций пивоваренной компании Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. до на 8,4%, до HKD21,8 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Мы понижаем целевую цену компании на 8,4% из-за уменьшения средней оценки сектора. Кроме того, мы понижаем прогнозы EBITDA на 2023 год и 2024 год на 4,26% и 4,13% соответственно. Мы полагаем, что результаты Budweiser Brewing за 3К23 на рынке Китая несколько опередили средний уровень по отрасли. По нашим оценкам, выручка в целом не изменилась или немного подросла г/г, а динамика EBITDA была лучше, чем у выручки. Наша новая целевая цена предполагает EV/EBITDA 14,9x 2023п и 12,2x 2024п и потенциал роста 40%", - отмечают аналитики.

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