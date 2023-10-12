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12 октября 2023 года 18:30
Вероятно движение пары рубль/доллар в широком диапазоне 90-100 руб./$1 в ближайшее время - "Велес Капитал"
Вероятно движение пары рубль/доллар в широком диапазоне 90-100 руб./$1 в ближайшее время, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Рубль в четверг отыгрывал новости об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Пока укрепление рубля на новостях об обязательной продаже валютной выручки носит психологический эффект. Инвесторы не знают всех деталей инициативы, и, вероятно, часть из них так и не будет раскрыта, поэтому трудно объективно оценивать количественное влияние на валютный рынок. Кроме того, инициатива носит временный характер. Не исключаем, что в ближайшее время мы еще увидим новые локальные максимумы по рублю, однако затем ситуация стабилизируется. В этих условиях можно ожидать движения пары доллар/рубль в широком диапазоне 90-100 руб./$1", - пишет эксперт. Основные надежды для рубля, по мнению Кравченко, будут связаны с тем, что механизм будет работать так, чтобы сократить давление на рубль и повысить ликвидность биржевого рынка в неналоговые периоды, когда экспортеры "уходят" с торгов. "Однако фундаментально потенциал укрепления рубля связан не с административными мерами временного характера, а экономическими, - уверен аналитик. - Здесь основные надежды на ужесточение ДКП, которое должно охладить импорт и поддержать торговое сальдо платежного баланса. При этом в случае, если до конца октября рубль продемонстрирует дальнейшее укрепление, это вряд ли отменит еще один подъем ключевой ставки ЦБ, но может ограничить общий потенциал повышения до конца года". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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