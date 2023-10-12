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12 октября 2023 года 18:04
Ужесточение валютных ограничений должно стабилизировать рубль - Райффайзенбанк
Ужесточение валютных ограничений должно позволить стабилизировать рубль и частично ограничить проинфляционные риски, полагают аналитики Райффайзенбанка. "Помимо разогретого потребительского спроса, важными проинфляционными рисками также являются ожидания девальвационной динамики рубля и размер и темп фискального стимула, - отмечается в комментарии банка. - С учетом объявленного вчера Указа об обязательной продаже валютной выручки отдельными компаниями на протяжении полугода, курс рубля может стать менее волатильным (за счет более устойчивого предложения на валютном рынке) и, на наш взгляд, при прочих равных, закрепиться в диапазоне 85-95 руб./$1 быстрее, чем мы ожидали ранее. Это станет позитивным фактором для инфляции". Заявленный на следующий год достаточно высокий объем бюджетных расходов, по мнению экспертов, ограничит дезинфляционный потенциал, но, вероятно, уже мог быть учтен ЦБ при принятии решения о повышении ставки в сентябре. Регулятор по-прежнему придерживается цели в 4% г/г по инфляции, для чего потребуется длительный период жесткой монетарной политики, в особенности с учетом ее более длительной трансмиссии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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