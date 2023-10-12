Покупки акций Мечела продолжаются в надежде на улучшение долговой ситуации - "Велес Капитал"

Покупки акций "Мечела" продолжаются в надежде на улучшение долговой ситуации, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Бумаги "Мечела" уже несколько недель чувствуют себя лучше рынка в ожидании ослабления долговой нагрузки после договоренности с Газпромбанком ранее в сентябре о реструктуризации долга, которая предполагает в том числе прощение части общего долга и должна позволить компании существенно снизить долговую нагрузку, - пишет эксперт. - С технической точки зрения обыкновенные (так же как и привилегированные) акции "Мечела" после пробоя в октябре линии среднесрочного медвежьего тренда выглядят достаточно сильно и расположены недалеко от максимума текущего года 240,95 руб., при закреплении выше которого бумагам откроется дорога к пикам с 2012 года, в район 255 руб. и 270 руб.".

Недавнее отступление от локального максимума позволило акциям "Мечела" снять образовавшуюся перекупленность, отмечает Кожухова, но котировкам еще предстоит подтвердить настрой на развитие роста путем закрепления выше сопротивления 235 руб.

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