"БКС МИ" рекомендует покупать акции PepsiCo с целевой ценой $186

"БКС МИ" рекомендует покупать акции PepsiCo Inc. с целевой ценой $186 за штуку, что предполагает потенциал роста 14% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"PepsiCo недавно отчиталась за 3К23: выручка и прибыль превзошли оценки аналитиков. Менеджмент подтвердил прогноз органического роста выручки на 10% на 2023 год и повысил оценку роста прибыли до 13% с 12%. Несмотря на просадку заказов от ресторанов, кинотеатров и стадионов, сокращение расходов поддержат прибыль, и PepsiCo может достичь своей цели на 2023 год - годовой экономии и роста производительности на $1 млрд. Компанию выгодно отличают хороший менеджмент, солидный портфель брендов и неплохие темпы роста при слабом спросе на большой список товаров категории первой необходимости", - пишут эксперты.

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