"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Etalon с целью 105 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Etalon с целью 105 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,6%, стоп-приказ: 76 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Объем продаж недвижимости компании за 9М23 увеличился на 62% и составил 340,56 тысяч квадратных метров. В денежном выражении объем продаж вырос на 53% (до 65,172 млрд рублей). Количество заключенных контрактов также увеличилось на 53% (до 7163 штук). Поступления денежных средств выросли на 21%, составив 52,894 млрд рублей. При этом средняя цена реализации квартир снизилась на 18% (до 227,56 тысяч рублей за квадратный метр)", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага находится на уровне поддержки. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 76 руб. риск на портфель составит 0,78%", - указывают эксперты "Финама".

Etalon - российская компания, работающая в сфере девелопмента и строительства.

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