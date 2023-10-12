"Тинькофф Инвестиции" повысили прогнозную цену акций НОВАТЭКа до 2000 руб

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "НОВАТЭКа" и повысили прогнозную стоимость бумаги до 2000 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Александра Самуйлова.

"Эмитент представил нейтральные операционные результаты за 3К23: добыча природного газа незначительно снизилась на фоне роста добычи жидких углеводородов. Общий рост реализации газа и экспорта СПГ на 4,2% и 7,6% г/г соответственно сопровождается падением объема экспорта СПГ на 36% по сравнению с сильными результатам прошлого квартала. Мы ожидаем, что далее компания сможет наращивать экспортные поставки СПГ, так как они не привязаны к конкретным регионам и потребителям, в отличие от рынка трубопроводного газа, - указывает эксперт. - Компания планирует в ближайшее время расширить мощности с помощью запуска первой линии "Арктик СПГ 2" и покупки доли Shell в "Сахалин-2". Кроме того, отрасль производства СПГ активно поддерживается правительством РФ на фоне значительного сокращения поставок трубопроводного газа. Высокие цены на нефть и газ на мировых рынках также могут стать позитивным фактором для бизнеса "НОВАТЭКа".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.