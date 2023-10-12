"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 300 рублей за штуку при условии, что в 2024 году ЦБ РФ перейдет к снижению ключевой ставки, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Сбербанк отчитался о финансовых результатах за 9М23 по РСБУ. Чистый процентный доход с начала года увеличился на 38,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,7 трлн руб. Комиссионные доходы выросли на 18,9% - до 515,2 млрд руб. Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за январь-сентябрь составили 550,9 млрд руб. В результате чистая прибыль эмитента за указанный период составила 1,1 трлн руб. Чистая прибыль за сентябрь - 130,9 млрд руб. Таким образом, банк уже заработал дивиденды в размере 24,4 рубля на оба типа акций. В связи с этим мы оставляем наш прогноз по дивидендам за 2023 год в размере 33 рублей".

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