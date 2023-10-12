Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг "покупать" для акций НОВАТЭКа

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "НОВАТЭКа", сообщается в комментарии эксперта Кирилла Бахтина.

"Мы расцениваем опубликованные эмитентом предварительные производственные результаты за 3К23, показывающие рост продаж газа, как умеренно позитивные для его акций. Стабильная динамика добычи газа соответствует ранее представленному ориентиру компании на весь 2023 год, а добыча жидких углеводородов за 9М23 пока опережает прогноз компании по росту на 2-2,5% за весь текущий год. Скорый запуск "Арктик СПГ 2" и начало коммерческих поставок с проекта в январе могут стать драйвером для котировок бумаг компании", - указывает аналитик.

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