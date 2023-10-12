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12 октября 2023 года 09:22
Шансы на рост цены нефти выше $90/барр. пока сохраняются - БКС Экспресс
Шансы на рост котировок нефти марки Brent выше уровня в $90 за баррель пока сохраняются, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов. "Цены на нефть оперативно реагируют на ситуацию на Ближнем Востоке в надежде на смягчение конфликта. Так, Саудовская Аравия выступила с обращением, что предпринимает усилия для сдерживания распространения конфликта на другие территории. Параллельно рынок следил за ценами производителей в США, которые по итогам сентября выросли сильнее ожиданий (0,5% м/м против 0,3% м/м). Это усиливает риски дальнейшего ужесточения политики ФРС. Не добавили оптимизма и свежие данные по запасам от API, которые показали резкий скачок по итогам прошлой недели. А вот прогноз STEO от EIA был оптимистичен, но не достаточно, чтобы удержать котировки от падения, - отмечает аналитик в обзоре. - В четверг рынок будет следить за еженедельными отраслевыми данными от EIA, а также ежемесячными публикациями прогнозов от МЭА и ОПЕК. Фьючерсы на нефть марки Brent растеряли значительную часть прироста понедельника. Котировки сохраняют потенциал для роста, но уверенных покупок пока не наблюдается. До конца недели рынок будет внимательно следить за новыми данными и придерживаться консервативной позиции. В дальнейшем возвращение выше $90 за баррель выглядит наиболее вероятным сценарием". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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