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11 октября 2023 года 19:02

SberCIB обновил топ акций российских компаний средней и малой капитализации

Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации, добавив бумаги "Башнефти", отмечается в комментарии инвестбанка.

Таким образом, в подборку вошли "Башнефть", HeadHunter, ЦИАН, "Распадская", "Черкизово", "ТМК", "НоваБев Групп", "Россети Центр", Globaltrans, "РусАгро", "Группа Позитив" и "Артген биотех".

"Ралли на российском рынке акций в сентябре остановилось. Снижение котировок компаний малой и средней капитализации было более существенным, чем у крупных компаний. В этот раз мы внесли в подборку одно изменение - добавили привилегированные акции "Башнефти". Компания выигрывает от роста цен на нефть, сокращения дисконта Urals к Brent, а также от относительно слабого рубля. Если "Башнефть" по итогам 2023 года распределит 25% чистой прибыли по МСФО в виде дивидендов, дивидендная доходность по привилегированным акциям компании может быть двузначной", - отмечается в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА


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