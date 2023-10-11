Цена золота может приблизиться к отметке $2000/унц. к концу года - ПСБ

Цена золота может приблизиться к отметке $2000 за тройскую унцию к концу 2023 года, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Цены на золото поднялись выше $1850/унцию, - констатирует эксперт. - Драгметалл смог частично восстановиться после просадки почти на 6% за две с небольшим недели. Ранее падение стоимости золота было вызвано ростом доллара США и увеличением доходности длинных гособлигаций США. На этом фоне котировки золота опускались к минимумам с марта 2023 года, вплотную приблизившись к круглой отметке $1800/унц.".

Физический спрос, судя по данным об объёме золота, который держат провайдеры "золотых" ETF, продемонстрировал в сентябрь отток средств инвесторов, причем уже четвёртый месяц подряд, говорится далее в комментарии. Совокупный объём золота у фондов на конец III квартала составил 3,2 тыс. тонн. Это минимальное значение с марта 2020 года, подчеркивает Головинов.

"Что касается спроса на монеты и слитки, то данные есть лишь за II квартал. Учитывая рост доллара, вероятно, спрос на физическое золото для инвестиций снижается, так как слитки и монеты становятся менее доступными для покупателей за пределами США из-за ослабления местных валют. Учитывая снижение доходности американских гособлигаций и ситуацию на Ближнем Востоке, к концу года цены на золото могут приблизиться к отметке $2000/унц.", - пишет аналитик банка.

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