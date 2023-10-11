.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Цена золота может приблизиться к отметке $2000/унц. к концу года - ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
11 октября 2023 года 18:46
Цена золота может приблизиться к отметке $2000/унц. к концу года - ПСБ
Цена золота может приблизиться к отметке $2000 за тройскую унцию к концу 2023 года, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Цены на золото поднялись выше $1850/унцию, - констатирует эксперт. - Драгметалл смог частично восстановиться после просадки почти на 6% за две с небольшим недели. Ранее падение стоимости золота было вызвано ростом доллара США и увеличением доходности длинных гособлигаций США. На этом фоне котировки золота опускались к минимумам с марта 2023 года, вплотную приблизившись к круглой отметке $1800/унц.". Физический спрос, судя по данным об объёме золота, который держат провайдеры "золотых" ETF, продемонстрировал в сентябрь отток средств инвесторов, причем уже четвёртый месяц подряд, говорится далее в комментарии. Совокупный объём золота у фондов на конец III квартала составил 3,2 тыс. тонн. Это минимальное значение с марта 2020 года, подчеркивает Головинов. "Что касается спроса на монеты и слитки, то данные есть лишь за II квартал. Учитывая рост доллара, вероятно, спрос на физическое золото для инвестиций снижается, так как слитки и монеты становятся менее доступными для покупателей за пределами США из-за ослабления местных валют. Учитывая снижение доходности американских гособлигаций и ситуацию на Ближнем Востоке, к концу года цены на золото могут приблизиться к отметке $2000/унц.", - пишет аналитик банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
.
12 октября 2023 года 10:07
Валютная пара доллар/рубль проведет торговую сессию четверга, скорее всего, в диапазоне 95-98,5 руб./$1 с возможностью локального теста его нижней границы, волатильность на рынке в рамках дня останется высокой, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. Настоящее сообщение содержит... читать дальше
.12 октября 2023 года 09:53
Вероятно снижение на российском рынке акций на торгах в четверг на фоне сложившихся предпосылок (укрепление рубля, дешевеющая нефть), говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова. "Не исключаем, что индекс Мосбиржи в ближайшее... читать дальше
.12 октября 2023 года 09:40
Индекс Мосбиржи, вероятно, уйдет ниже уровня в 3100 пунктов на торгах в четверг, прогнозирует главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Аутсайдерами могут стать акции эмитентов из сектора горной добычи и металлургии, под давлением также будут бумаги нефтегазовых компаний. Вполне... читать дальше
.12 октября 2023 года 09:22
Шансы на рост котировок нефти марки Brent выше уровня в $90 за баррель пока сохраняются, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов. "Цены на нефть оперативно реагируют на ситуацию на Ближнем Востоке в надежде на смягчение конфликта. Так, Саудовская Аравия выступила с обращением, что... читать дальше
.12 октября 2023 года 09:10
Уолл-стрит закрылась в плюсе в среду. Фондовые индексы стран АТР повышаются на торгах в четверг. Цены на нефть снижаются в четверг утром. читать дальше
.12 октября 2023 года 09:09
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций гостиничной сети Marriott International с прогнозной стоимостью на уровне с $232 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Высокорентабельный бизнес, солидная ликвидность и акцент на корпоративный сегмент... читать дальше
.11 октября 2023 года 19:02
Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации, добавив бумаги "Башнефти", отмечается в комментарии инвестбанка. Таким образом, в подборку вошли "Башнефть", HeadHunter, ЦИАН, "Распадская", "Черкизово", "ТМК", "НоваБев Групп", "Россети... читать дальше
.11 октября 2023 года 18:29
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг акций ExxonMobil на уровне "покупать" с целевой ценой $126 за штуку, сообщается в обзоре банка. "ExxonMobil и Pioneer объявили о подписании окончательного соглашения об объединении. Сообщения о сделке появились в СМИ после закрытия рынка 5 октября, и... читать дальше
.11 октября 2023 года 18:12
Вероятно ослабление рубля до 105 руб./$1 в ноябре-декабре при сохранении текущих цен на сырьё, полагает главный макроэкономист "Ингосстрах Инвестиции" Антон Прокудин. "Рубль слабеет в соответствии с нашими прогнозами. Импорт в рублях продолжает подрастать, наши модели также негативно оценивают... читать дальше
.11 октября 2023 года 17:50
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Old Dominion Freight Line Inc. с целевой ценой $450 за штуку, что предполагает потенциал роста 6% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Old Dominion Freight Line - один из самых эффективных... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.