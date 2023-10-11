Вероятно ослабление рубля до 105 руб./$1 в ноябре-декабре - "Ингосстрах Инвестиции"

Вероятно ослабление рубля до 105 руб./$1 в ноябре-декабре при сохранении текущих цен на сырьё, полагает главный макроэкономист "Ингосстрах Инвестиции" Антон Прокудин.

"Рубль слабеет в соответствии с нашими прогнозами. Импорт в рублях продолжает подрастать, наши модели также негативно оценивают инфляционное ускорение, предполагая усиление оттока капитала. Рост экспорта оказывается недостаточным, чтобы перекрыть этот негатив. К тому же сейчас первая половина месяца. В это время рубль обычно покоряет вершину, после чего он откатывается при продажах валюты для целей уплаты налогов в районе 25 числа каждого месяца. В этом месяце объём продаж будет повышенным из-за выплат налога на прибыль за прошедший квартал", - отмечает эксперт.

Прокудин оценивает среднемесячный курс рубля в октябре на уровне 100 руб./$1, в последующие месяцы при текущих ценах на сырьё, по его прогнозам, курс ослабнет в район 105 руб./$1. Ослабления курса выше 110 руб./$1 аналитик не ожидает до президентских выборов.

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