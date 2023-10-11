SberCIB обновил топ дивидендных российских акций

SberCIB Investment Research обновил топ дивидендных российских акций, сообщается в материале инвестбанка.

В текущий состав вошли "Газпром нефть", "ЛУКОЙЛ", "Роснефть", "Совкомфлот", "Татнефть", Сбербанк и "префы" "Транснефти".

"По итогам сентября индекс МосБиржи полной доходности снизился. Несмотря на то что в сентябре-октябре некоторые компании выплачивают промежуточные дивиденды, участники рынка предпочитали фиксировать позиции на фоне повышения ключевой ставки Банка России до 13%. В этот раз мы не вносили изменений в подборку: в ней остаются компании с ожидаемой дивидендной доходностью более 10%", - пишут аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.