S&P 500, скорее всего, продолжит рост до конца октября - Freedom Finance Global

S&P 500, скорее всего, продолжит рост до конца октября, считает аналитик Freedom Finance Global Александра Шмидт.

"Накануне S&P 500 продолжил отскок, начавшийся в пятницу, 6 октября. Позитивными моментами стали преодоление сопротивления на отметке 4335 пунктов и завершение сессии выше 20-дневной скользящей средней. Индикатор RSI вернулся в нейтральную область 50 пунктов. График сигнализирует о балансе сил "быков" и "медведей" в ходе сегодняшней сессии. На наш взгляд, в октябре наиболее вероятно продолжение восходящего тренда по индексу широкого рынка. Ситуация изменится в случае пробоя им поддержки на уровне 4220 пунктов", - пишет эксперт.

По мнению Шмидт, в ходе предстоящей сессии волатильность на американских фондовых площадках будет умеренной. Баланс рисков представляется положительным. На взгляд аналитика, рынок продолжит отыгрывать "голубиную" риторику представителей руководства ФРС, считающих, что жесткие финансовые условия усиливают аргументы в пользу осторожного подхода к ставкам. В пользу позитивного баланса рисков говорит и положительная динамика на азиатских рынках после новостей о том, что Пекин рассматривает возможность увеличения дефицита бюджета и выпуска новых облигаций для стимулирования экономики.

"В среду будет опубликован индекс цен производителей (PPI) за сентябрь, - напоминает стратег инвесткомпании. - Консенсус предполагает замедление роста на 0,1 п. п., до 1,5% г/г после ускорения в июле-августе за счет ослабления влияния на показатель динамики цен на энергоносители. В то же время базовая инфляция, как ожидается, поднимется с августовских 2,2% до 2,3%. Активизация инфляции (в особенности потребительской) усилит опасения инвесторов в отношении возможного подъема ставки ФРС в ноябре или декабре, что может привести к очередному скачку доходности гособлигаций".

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