.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Сильная отчетность может привести к смене тренда в акциях "Эталона" - "Велес Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
11 октября 2023 года 16:01
Сильная отчетность может привести к смене тренда в акциях "Эталона" - "Велес Капитал"
Сильная отчетность может привести к смене тренда в акциях "Эталона", считает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Расписки "Эталона" выросли на фоне данных о скачке продаж недвижимости в III квартале текущего года на 133% г/г, до 156,3 тыс кв. м., а в денежном выражении - на 134% г/г, до 31,2 млрд руб. За 9 месяцев текущего года продажи увеличились на 62% г/г, а стоимость заключенных контрактов - на 53% г/г. Локомотивом роста, по словам президента компании, стали региональные продажи. В III квартале Эталон увеличил объем реализации недвижимости в региональных проектах в 3 раза по сравнению с уровнем годовой давности, а стоимость контрактов в регионах выросла почти в 4 раза. Компания планирует продолжать активную работу по масштабированию бизнеса и рассчитывает кратно увеличить объем продаж в ближайшие годы", - отмечается в комментарии. С технической точки зрения после публикации сильных операционных результатов расписки "Эталона" проверяют на прочность среднесрочный медвежий тренд и на повышенных объемах поднялись к максимумам с сентября, указывает Кожухова. "К середине сессии бумаги отступили от её пиков, но способность по итогам дня устоять выше сопротивления 92 руб. может свидетельствовать о готовности к развитию восходящего движения с перспективой обновления августовского максимума 97,90 руб. и последующего роста к 101 руб. и 105 руб. Ниже 92 руб. можно говорить о повышенных рисках развития среднесрочного снижения и преждевременности открытия "длинных" позиций, несмотря на оптимистичные фундаментальные перспективы развития девелопера, который пока не выплачивает дивидендов", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЭТАЛОН-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
11 октября 2023 года 17:27
SberCIB Investment Research обновил топ дивидендных российских акций, сообщается в материале инвестбанка. В текущий состав вошли "Газпром нефть", "ЛУКОЙЛ", "Роснефть", "Совкомфлот", "Татнефть", Сбербанк и "префы" "Транснефти". "По итогам сентября индекс МосБиржи полной доходности снизился.... читать дальше
.11 октября 2023 года 17:00
S&P 500, скорее всего, продолжит рост до конца октября, считает аналитик Freedom Finance Global Александра Шмидт. "Накануне S&P 500 продолжил отскок, начавшийся в пятницу, 6 октября. Позитивными моментами стали преодоление сопротивления на отметке 4335 пунктов и завершение сессии выше 20-дневной... читать дальше
.11 октября 2023 года 16:32
SberCIB Investment Research внес изменения в топ акций российских компаний, наиболее привлекательных для инвестирования в настоящее время, сообщается в материале инвестбанка. Аналитики исключили из подборки акции "Магнита". Таким образом, в состав вошли "Роснефть", "Интер РАО", "Татнефть",... читать дальше
.11 октября 2023 года 15:32
Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает целевую цену акций "Совкомфлота" на уровне 155 руб. за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии. Аналитики ожидают, что положительная динамика морского грузооборота сохранится за счет увеличения поставок зерна, стали, с/х продукции и восстановления... читать дальше
.11 октября 2023 года 15:01
Возможно укрепление рубля до 95 руб./$1 и ниже до конца года, отмечается в обзоре Райффайзенбанка. "Лаг в поддержке фундаментальными факторами курса рубля вырос. При этом связь между статистикой по счету текущих операций и динамикой курса становится менее линейной, и большую важность приобретает... читать дальше
.11 октября 2023 года 14:34
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Северстали" с целью 1545 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,6%, стоп-приказ: 1335 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. На взгляд аналитиков, главные... читать дальше
.11 октября 2023 года 14:08
Вероятно сохранение интереса к бумагам (GDR) Etalon на фоне уверенных позиций компании в секторе недвижимости, ожиданий редомициляции и возврата к выплатам дивидендов, однако рост цены расписок ограничен, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Лящук. "Etalon в III квартале 2023 года... читать дальше
.11 октября 2023 года 13:38
Акции Сбербанка сохраняют инвестиционную привлекательность на фоне устойчивости прибыли к процентному риску и стремления менеджмента эмитента поддерживать рост дивидендов, считает старший аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис. Эксперт отмечает, что бумаги выросли в цене на 88% с начала текущего года... читать дальше
.11 октября 2023 года 13:16
"Финам" повысил рейтинг акций Home Depot Inc. с "продавать" до "держать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Прогнозная стоимость на уровне $280,3 за штуку для указанных бумаг была подтверждена экспертами. "С момента публикации идеи на продажу акций Home Depot 31 июля... читать дальше
.11 октября 2023 года 12:47
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции JPMorgan Chase & Co. с целью $160 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: $138, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания планирует опубликовать... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.