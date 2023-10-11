Вероятно сохранение интереса к бумагам Etalon - ПСБ

Вероятно сохранение интереса к бумагам (GDR) Etalon на фоне уверенных позиций компании в секторе недвижимости, ожиданий редомициляции и возврата к выплатам дивидендов, однако рост цены расписок ограничен, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Лящук.

"Etalon в III квартале 2023 года увеличил продажи в 2,3 раза (до 31,2 млрд рублей). Общий объем реализованной недвижимости вырос также в 2,3 раза и достиг 156,3 тыс. кв. метров. Рост показателей девелопера связан с увеличением предложения недвижимости, в частности в регионах, доля которых в продажах возросла до 35% с 27% годом ранее. Кроме того, повлиял общий рост спроса на первичном рынке недвижимости в августе и сентябре, - отмечает эксперт в комментарии. - Эмитент сохранит уверенные позиции, как и другие девелоперы. Ожидания редомициляции и возврата к выплатам дивидендов будут также способствовать сохранению интереса к его бумагам. При этом рост котировок ограничен. Ожидаемые дивиденды в районе 9-12 руб./акцию предполагают доходность на уровне 10-13% при текущих доходностях 10-летних ОФЗ на уровне 12,15%".

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