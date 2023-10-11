Акции Сбербанка сохраняют инвестиционную привлекательность - Альфа-банк

Акции Сбербанка сохраняют инвестиционную привлекательность на фоне устойчивости прибыли к процентному риску и стремления менеджмента эмитента поддерживать рост дивидендов, считает старший аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис.

Эксперт отмечает, что бумаги выросли в цене на 88% с начала текущего года (против роста индекса Мосбиржи на 47%) и в настоящее время торгуются на мультипликаторе 0,81x P/BV 2024П (14% дисконт к историческим средним уровням) и с дивидендной доходностью 2023П на уровне около 12,5%.

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