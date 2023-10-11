"Финам" повысил рейтинг акций Home Depot до "держать"

"Финам" повысил рейтинг акций Home Depot Inc. с "продавать" до "держать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость на уровне $280,3 за штуку для указанных бумаг была подтверждена экспертами.

"С момента публикации идеи на продажу акций Home Depot 31 июля бумаги скорректировались вниз на 12,2%, быстрее широкого рынка США (минус 5,6%), в моменте приближаясь к своей справедливой, по нашим расчетам, оценке. Давление на бумаги оказала рыночная коррекция на американском фондовом рынке, вызванная "ястребиными" заявлениями американского ЦБ, указывающими на "более высокие ставки на более долгий период". Кроме того, в бизнесе ритейлера товаров для дома и ремонта отмечается охлаждение спроса на фоне высокой базы ковидных периодов, замедление активности на рынке недвижимости США, одном из основных драйверов бизнеса компании", - отмечает эксперт Анна Буйлакова.

Home Depot Inc. - ведущий американский ритейлер товаров для ремонта, обустройства дома и строительства. Сеть предлагает широкий ассортимент, включающий строительные материалы, электроинструменты, сантехнику, мебель.

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