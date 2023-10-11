Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет консолидироваться в диапазоне 3150-3200п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет консолидироваться в диапазоне 3150-3200 пунктов в течение торговой сессии в среду, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Поддержкой может выступить рост цен на газ в Европе, на фоне чего можно ожидать роста акций "Газпрома". В то же время опасения, связанные с курсом доллара, будут снижать спрос на акции экспортеров, - отмечают эксперты банка в комментарии. - В среду отдаем предпочтение бумагам "Газпрома" и "Магнита". Но и акции нефтяных компаний все еще остаются хорошим выбором, так как высокие цены на нефть будут препятствовать снижению их котировок".

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