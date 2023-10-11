Возможен слабый рост на рынке акций РФ в среду утром - "Алор Брокер"

Возможно продолжение умеренного подъема на российском рынке акций в среду утром, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Индекс Мосбиржи при этом останется в середине боковика. Также стоит учитывать, что настроения в целом нейтральные, поэтому могут быстро измениться в случае появления драйверов или относительно сильного движения в котировках нефти", - отмечает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.