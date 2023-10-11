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11 октября 2023 года 09:52
Возможен слабый рост на рынке акций РФ в среду утром - "Алор Брокер"
Возможно продолжение умеренного подъема на российском рынке акций в среду утром, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Индекс Мосбиржи при этом останется в середине боковика. Также стоит учитывать, что настроения в целом нейтральные, поэтому могут быстро измениться в случае появления драйверов или относительно сильного движения в котировках нефти", - отмечает эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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