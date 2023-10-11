Факторов поддержки ОФЗ в целом по-прежнему нет - ПСБ

Факторов поддержки для классических рублевых гособлигаций в целом по-прежнему нет, предпочтение остается за флоатерами и валютными облигациями (в том числе замещающими), говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Доходности ОФЗ во вторник продолжили рост - доходность 5-летних бумаг выросла на 8 б.п. - до 12,41% годовых, 10-летних - на 6 б.п. Ключевым фактором стали комментарии регулятора: зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что Банку России для возврата инфляции к таргету придется поддерживать жесткость денежно-кредитной политики в следующем году и, возможно, ее придется усилить. Ожидаем, что ЦБ в конце октября повысит ставку еще на 100 б.п. - до 14% годовых, что еще не в полной мере учтено в доходностях ОФЗ. Валютный рынок также не смог оказать поддержку госбумагам, - отмечает эксперт. - Дополнительным фактором давления на котировки госбумаг в среду станет аукцион по 9-летним классическим ОФЗ. Также Минфин предложит 10-летний выпуск ОФЗ-ИН. В целом мы по-прежнему не видим факторов поддержки для классических ОФЗ; отдаем предпочтение флоатерам и валютным облигациям (в том числе замещающим)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.