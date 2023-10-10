Вероятна стабилизация курса рубля на уровне 95-100 руб./$1 в октябре-ноябре - ПСБ

Вероятна стабилизация курса рубля на уровне 95-100 руб./$1 в октябре-ноябре, отмечается в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"ЦБ представил отчет по валютному рынку, основными тезисами которого являются:

- Ослабление рубля в сентябре к доллару замедлилось до 1,5% против 5,4% в августе на фоне повышения ключевой ставки до 13%, а также роста продаж валютной выручки экспортёрами до $9,2 млрд против $7,2 млрд в августе.

- Рост предложения валюты был компенсирован повышенным спросом на нее из-за погашения суверенного выпуска еврооблигаций в рублях ($2,5 млрд пришлось на российских резидентов). Для балансировки рынка ЦБ РФ временно увеличивал валютные интервенции на рынке", - пишет эксперт.

По мнению Грицкевича, в октябре-ноябре валютный рынок может прийти к балансу за счет дальнейшего роста поступлений валютной выручки, отсутствия крупных погашений валютных облигаций в рублях, а также торможения роста импорта из-за повышения ставки и охлаждения спроса. Аналитик ожидает стабилизацию рубля на уровне 95-100 руб./$1.

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