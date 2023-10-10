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10 октября 2023 года 17:46
"БКС МИ" повысил рекомендацию для GDR Fix Price до "покупать"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил рекомендацию для депозитарных расписок (GDR) Fix Price с "держать" до "покупать" на горизонте года, сообщается в обзоре аналитиков. "Fix Price в понедельник объявила о созыве внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА) для обсуждения редомициляции c Кипра в Казахстан (9 ноября 2023 года). Это повышает шансы на возобновление выплаты дивидендов. Их доходность за 2023 год при выплате 50-100% прибыли, по нашей оценке, может составить 4-9%. Компания ожидает сохранения листинга на Московской бирже после переезда", - указывают эксперты инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-FIX/PRICE-GDR-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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10 октября 2023 года 19:31
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для депозитарных расписок (GDR) Fix Price на горизонте года, сообщается в обзоре аналитиков. "Fix Price в понедельник объявила о созыве внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА) для обсуждения редомициляции c Кипра в... читать дальше
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