"Финам" повысил рейтинг акций McDonald''s до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций McDonald''s Corp. с "держать" до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость на уровне $305,4 за штуку, что предполагает потенциал роста 22,2%, была при этом подтверждена экспертами.

"Ресторатор и франчайзер демонстрирует хороший рост бизнеса (рост выручки в 3К23 может составить 11,9% г/г, до $6,57 млрд) и сопоставимое расширение чистой прибыли (+10,7% г/г в 3К23, по оценкам Refinitiv), несмотря на замедление роста глобальной экономики и слабость потребительского спроса по всему миру", - отмечает аналитик Анна Буйлакова.

McDonald''s Corp. - управляющая компания одной из самых популярных сетей быстрого питания в мире. Эмитент получает выручку от собственных ресторанов и оплат от франчайзи в виде роялти от продаж, первоначальных взносов и арендных платежей. Сеть насчитывает сорок тысяч ресторанов, 95% которых управляется по франшизам.

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