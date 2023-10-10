Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "держать" для акций CK Asset и China Resources Land

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций CK Asset и China Resources Land, при этом ситуация с высокой долговой нагрузкой крупных застройщиков КНР может негативно отразиться на всем китайском секторе недвижимости, сообщается в обзоре аналитика Ирины Фомкиной.

"Инвестбанк Moelis & Company и юридическая фирма Kirkland & Ellis, представляющие группу кредиторов China Evergrande, которая владеет облигациями застройщика на $6 млрд, предупредили в понедельник, как сообщают Wall Street Journal и Financial Times, о катастрофическом воздействии на других застройщиков КНР ситуации с долгом компании. Инвесторы предупреждают, что сделка по реструктуризации долга Evergrande может быть расторгнута, если регулятор не одобрит ее до 30 октября, - указывает эксперт. - Риск банкротства компании заметно вырос. Мы также видим угрозу для всего сектора недвижимости. По данным S&P Global Ratings, в прошлом году китайские девелоперы объявили дефолт по основной сумме долга в совокупности около $30 млрд, и большинство из них все еще ведут переговоры с инвесторами. Если регулирующие органы в конечном счете не одобрят сделку Evergrande, это сделает любую реструктуризацию офшорного долга китайских компаний затруднительной".

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