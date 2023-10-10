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10 октября 2023 года 16:06
Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "держать" для акций CK Asset и China Resources Land
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций CK Asset и China Resources Land, при этом ситуация с высокой долговой нагрузкой крупных застройщиков КНР может негативно отразиться на всем китайском секторе недвижимости, сообщается в обзоре аналитика Ирины Фомкиной. "Инвестбанк Moelis & Company и юридическая фирма Kirkland & Ellis, представляющие группу кредиторов China Evergrande, которая владеет облигациями застройщика на $6 млрд, предупредили в понедельник, как сообщают Wall Street Journal и Financial Times, о катастрофическом воздействии на других застройщиков КНР ситуации с долгом компании. Инвесторы предупреждают, что сделка по реструктуризации долга Evergrande может быть расторгнута, если регулятор не одобрит ее до 30 октября, - указывает эксперт. - Риск банкротства компании заметно вырос. Мы также видим угрозу для всего сектора недвижимости. По данным S&P Global Ratings, в прошлом году китайские девелоперы объявили дефолт по основной сумме долга в совокупности около $30 млрд, и большинство из них все еще ведут переговоры с инвесторами. Если регулирующие органы в конечном счете не одобрят сделку Evergrande, это сделает любую реструктуризацию офшорного долга китайских компаний затруднительной". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-АКЦИИ-ДЕВЕЛОПЕРЫ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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