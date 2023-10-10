Цена акций Сбербанка обладает потенциалом роста в ближайшее время - "Мои Инвестиции"

Котировки акций Сбербанка обладают потенциалом роста в преддверии публикации отчетности за третий квартал текущего года по МСФО в ноябре и новой стратегии и дивидендной политики в декабре 2023 года, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Михаил Шлемов, Светлана Асланова и Елизавета Лебедева.

"Мы считаем, что опубликованные результаты за 3К23 и 9М23 по РСБУ позволяют прогнозировать сильные финансовые результаты банка по МСФО (публикация намечена на 2 ноября) благодаря росту бизнеса, ЧПМ и эффективности, а также подтверждает наши прогнозы чистой прибыли Сбербанка в 2023 году на уровне 1,55 трлн рублей. Ожидаем дивиденд за 2023 год в размере 38 рублей (дивидендная доходность - 14%). В настоящий момент акции торгуются на мультипликаторах 2024 года P/E 3,5х и P/BV 0,8х, или с 35-41% дисконтом к историческим средним, и мы считаем, что цена акции имеет потенциал роста в преддверии объявления результатов по МСФО в ноябре и новой стратегии и дивидендной политики в декабре 2023 года", - пишут эксперты в комментарии.

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