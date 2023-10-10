Freedom Finance Global открыл торговую идею: покупать акции Boeing с целью $214

Freedom Finance Global открыл торговую идею "покупать акции Boeing Co. с целью $214 за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,5%, стоп-приказ: $171,7, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитик Сергей Глинянов указывает на следующие ключевые аргументы в поддержку идеи:

- Оптимизм менеджмента эмитента создает позитивный информационный фон.

- Положительная реакция инвестсообщества на смену CEO Spirit Aerosystems (SPR).

- Техническая перепроданность бумаги и сезонная торговая активность.

Эксперт также отмечает, что долгосрочный интерес к компании вызван сильным спросом на коммерческие самолеты. "В относительно недавних обзорах Boeing и Airbus содержались прогнозы, в соответствии с которыми к 2040 годам мировой коммерческий авиапарк удвоится. Только за последние 12 месяцев объем заказов Boeing увеличился на 18% в денежном эквиваленте", - обращает внимание он.

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