"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Роснефти с целью 611 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целью 611 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,7%, стоп-приказ: 520 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

По мнению аналитиков, эскалация военного конфликта на Ближнем Востоке может привести к росту котировок нефти из-за потенциального сокращения добычи, а также из-за снижения вероятности установления дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Израилем. Бенефициарами станут нефтяные компании, находящиеся вдали от зоны конфликта, чьи каналы поставок не пострадают от происходящих событий.

"С технической точки зрения цена акции находится в долгосрочном восходящем канале, выше пересечения скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 611 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 520 руб. риск на портфель составит 0,41%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,84", - указывают в "Финаме".

"Роснефть" - лидер российской нефтяной отрасли, одна из крупнейших публичных нефтедобывающих компаний мира.

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