Возможно продолжение роста котировок золота до уровней $1880-1900/унц. - "Финам"

Возможно продолжение роста котировок золота до уровней сопротивления $1880-1900 за тройскую унцию в перспективе ближайших дней, полагает ведущий аналитик отдела макроэкономического анализа "Финама" Оксана Лукичева.

"Рынок золота во время торгов вторника получал поддержку от конфликта между Палестиной и Израилем, в результате чего стоимость золота на COMEX протестировала уровень сопротивления $1879/унц., от которого состоялась коррекция цен вниз к $1869/унц., - напоминает эксперт. - К 08:30 GMT декабрьские фьючерсы на золото торгуются у отметки $1855,6/унц., показывая рост на 0,3% к предыдущему закрытию".

Кроме того, председатель ФРС Филип Джефферсон и президент ФРБ Далласа Лори Логан неожиданно смягчили риторику, отметив в своих выступлениях, что рост доходности по долгосрочным казначейским облигациям США может удержать ФРС от дальнейшего повышения краткосрочной процентной ставки, отмечается далее в комментарии. Это привело к небольшому ослаблению курса доллара США и снижению доходностей на долговом рынке, оказав поддержку ценам золота.

Ситуация для рынка золота в течение ближайших дней может оставаться позитивной, полагает Лукичева, и допускает продолжение роста до уровней сопротивления $1880-1900/унц.

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