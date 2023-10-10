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10 октября 2023 года 13:02
"Солид Брокер" повысил целевую цену акций Сбербанка до 352 руб
"Солид Брокер" повысил целевую цену привилегированных и обыкновенных акций Сбербанка до 352 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии. "Сбербанк представил сокращенные результаты по РПБУ за 9 месяцев 2023 года. Чистая прибыль Сбера за 9 месяцев 2023 составила 1,1 трлн руб. при рентабельности капитала в 25,3%. Как уже привычно, Сбер отчитывается стабильно хорошо. Очередной месячный отчет уже при новых ставках и долларе по 100 показывает, что пока Сбер легко переваривает текущие макроэкономические условия. Темпы роста продолжают оставаться высокими, однако ближе к концу года мы ожидаем замедления. В этом смысле следующий год будет также более спокойным по темпам роста, т.к. в связи с ростом ключевой ставки темпы кредитования должны замедлиться", - пишут эксперты. Они также отмечают, что за последние 12 месяцев прибыль по РПБУ уже достигла 1502 млрд. рублей, в то время как ожидалась за весь 2023 год прибыль по МСФО в размере 1523 млрд. рублей. Аналитики "Солид Брокер" подтверждают привлекательность акций Сбербанка и обновляют целевую цену до 352 рублей на горизонте 12 месяцев на оба типа акций. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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