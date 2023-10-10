"Солид Брокер" повысил целевую цену акций Сбербанка до 352 руб

"Солид Брокер" повысил целевую цену привилегированных и обыкновенных акций Сбербанка до 352 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии.

"Сбербанк представил сокращенные результаты по РПБУ за 9 месяцев 2023 года. Чистая прибыль Сбера за 9 месяцев 2023 составила 1,1 трлн руб. при рентабельности капитала в 25,3%. Как уже привычно, Сбер отчитывается стабильно хорошо. Очередной месячный отчет уже при новых ставках и долларе по 100 показывает, что пока Сбер легко переваривает текущие макроэкономические условия. Темпы роста продолжают оставаться высокими, однако ближе к концу года мы ожидаем замедления. В этом смысле следующий год будет также более спокойным по темпам роста, т.к. в связи с ростом ключевой ставки темпы кредитования должны замедлиться", - пишут эксперты.

Они также отмечают, что за последние 12 месяцев прибыль по РПБУ уже достигла 1502 млрд. рублей, в то время как ожидалась за весь 2023 год прибыль по МСФО в размере 1523 млрд. рублей. Аналитики "Солид Брокер" подтверждают привлекательность акций Сбербанка и обновляют целевую цену до 352 рублей на горизонте 12 месяцев на оба типа акций.

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