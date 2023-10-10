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10 октября 2023 года 12:15
Возможно повышение ставки ЦБР на 0,5-1 п.п. в октябре - Ренессанс банк
Возможно повышение ключевой ставки Банка России на 0,5-1 процентный пункт (п.п.) по итогам заседания 27 октября 2023 года, считает начальник отдела инвестиционной аналитики Ренессанс банка Павел Журавлев. Согласно последнему заявлению Эльвиры Набиуллиной после повышения ключевой ставки до 13% годовых в сентябре 2023 года, при дальнейших решениях Банк России будет принимать во внимание значения фактической и ожидаемой инфляции, ориентируясь на целевые значения 4% в 2024 году при оценке на 2023 год 6-7% (текущее значение составляет 5,94% г/г), напоминает эксперт. Учитывая ограничения на движение капитала, повышение ключевой ставки и следующий за ним рост доходностей российских долговых инструментов не приводят к существенному притоку иностранной и укреплению национальной валют, что также ранее подтвердил зампред ЦБ Алексей Заботкин, заявив, что теперь ключевая ставка оказывает более опосредованное влияние на курс рубля, отмечает Журавлев в материале. "Действующим фактором при росте ставок остается снижение потребления, что также будет сказываться на снижении спроса на импортные товары и, как следствие, спроса на валюту. Однако данный механизм имеет некоторый лаг, что, вероятно, также будет учитываться регулятором при принятии решений относительно ставки, - пишет эксперт в обзоре. - Согласно последней статистике Минэкономразвития, в августе ВВП превысил показатель предыдущего года на 5,2% с положительной динамикой в большинстве отраслей. При этом наблюдается разнонаправленная динамика фактической и ожидаемой инфляции: замедление факта до 0,21% за неделю 26.09-02.10 по сравнению с 0,28% неделей ранее при росте инфляционных ожиданий как у предприятий, так и у населения. Учитывая данные показатели, возможно повышение ключевой ставки на 0,5-1 п.п. Однако дальнейшее повышение может привести к существенному снижению инвестиционной активности предприятий и выдаваемых объемов ипотечного кредитования". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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