Флоатеры способны обеспечить защиту на случай повышения ставки ЦБ в среднесрочной перспективе - Инвестбанк Синара

Облигации с переменными ставками купонов (флоатеры) способны обеспечить защиту на случай повышения ключевой ставки ЦБР в среднесрочной перспективе, отмечается в аналитическом материале экспертов "Инвестиционного банка Синара" Сергея Коныгина и Александра Афонина.

Эксперты подчеркивают, что с начала года ключевая ставка почти что удвоилась (с январских 7,5% к концу сентября она достигла 13%), на фоне чего доходности коротких ОФЗ взлетели в среднем на 560 б. п. до 12,4-12,6% годовых. На среднем же и дальнем участках кривой они увеличились на ~400 б. п. и ~200 б. п. соответственно.

Коныгин и Афонин предполагают, что повышение ставки и даже "вербальные интервенции" в поддержку жесткой денежно-кредитной политики Центробанка негативно скажутся на доходностях ОФЗ, в первую очередь отражаясь на коротких ценных бумагах, тогда как на дальнем участке рост не станет таким заметным. Однако ценовые колебания в долгосрочных бумагах могут быть куда более значительными по своей амплитуде.

"Помимо политики Банка России, на ценовую динамику ОФЗ влияют действия Минфина, главным образом в том, что касается заимствований, - подчеркивается в аналитическом материале. - Так, совсем недавно Минфин заявил, что в ближайшие годы упор сделает на размещении облигаций с фиксированным купоном, - рынок крайне негативно воспринял эти заявления. На наш взгляд, сейчас наиболее интересны обязательств с плавающим купоном, привязанным к ставке RUONIA. Выделяем в этом отношении серии 29023 и 29024 с самыми большими дисконтами за каждый год обращения (25 б. п. и 29 б. п. соответственно). Весьма привлекательными выглядят также флоатеры, которые в значительных объемах размещаются компаниями. Они даже интереснее ввиду дополнительной премии к ставке RUONIA: эта премия варьируется в диапазоне от 120-130 б. п. в случае качественных заемщиков до 190 б. п. по бумагам эмитентов с немного более низкими рейтингами".

По мнению аналитиков инвестбанка, в среднесрочной перспективе флоатеры не принесут очень больших доходов, но способны обеспечить защиту на случай повышения ставки, а значит, их рациональнее использовать для размещения свободной ликвидности. Рассматривать же инструменты с постоянным купоном целесообразнее после прояснения ситуации и начала цикла смягчения политики Банка России. Как предполагают Коныгин и Афонин, это произойдет ближе к середине следующего года, и тогда можно задуматься об удлинении дюрации портфеля. С другой стороны, эксперты считают, что если риск снижения цен в ответ на повышение ставки приемлем, можно уже сейчас постепенно формировать позиции в бумагах с погашением через семь - восемь лет, торгующихся с доходностью порядка 12% годовых.

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