"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям HCA Healthcare с с целевой ценой $302,2 за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 23,1%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции HCA Healthcare за последний год опередили по доходности и сектор здравоохранения США, и американский фондовый индекс S&P 500 - принесли доходность в размере 21%, - отмечает аналитик Зарина Саидова. - Благодаря отступлению ковида объемы плановых медицинских процедур и хирургических вмешательств в Штатах приходят в норму и возобновляют рост, что находит отражение в динамике финансовых показателей: компания вполне удачно отчиталась за второй квартал. Перспектива повышения ключевой ставки ФРС в обозримые месяцы увеличивает привлекательность классических "защитных" вложений в сектор здравоохранения".

HCA Healthcare - один из крупнейших частных провайдеров услуг здравоохранения в США, в первую очередь стационарного лечения пациентов.

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