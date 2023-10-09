Акции нефтяных компаний смотрятся привлекательнее золотодобывающих - "Велес Капитал"

Акции нефтяных компаний смотрятся привлекательнее золотодобывающих, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник к концу сессии оставались в плюсе, но не преодолели значимых технических уровней, позволяющих судить о дальнейшем направлении движения (в частности, сопротивлений 3190 и 1005 пунктов), - указывает эксперт. - Акции золотодобывающих и нефтяных компаний в понедельник чувствовали себя лучше рынка благодаря скачку цен на нефть и золото. Котировки как нефти, так и золота, впрочем, скорее всего получат импульс к развитию повышения лишь в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке с вовлечением, в частности, Ирана и возможным усилением контроля за экспортом нефти из Исламской республики. Российские нефтяные компании в целом сейчас смотрятся интереснее, нежели золотодобытчики, в контексте дивидендных перспектив, восстановления топливного демпфера и ослабления ограничений на экспорт нефтепродуктов".

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