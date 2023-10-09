БКС Экспресс открыл торговую идею: покупать акции Pfizer с целью $37,5

БКС Экспресс открыл торговую идею "покупать акции Pfizer Inc. с целью $37,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев. Цена входа: $33,3, потенциальная доходность: около 12,6%, сообщается в комментарии эксперта портала Оксаны Холоденко.

Аналитик отмечает следующие позитивные факторы:

- Диверсифицированный портфель (Pfizer производит более 320 лекарств. Компания специализируется на вакцинах, а также препаратах для терапии онкологических, иммуннологических и редких заболеваний).

- Продажи вакцины от COVID-19 во 2К23 сократились на 83%, лекарства Paxlovid - на 98% (около 13% выручки). Несмотря на это, компания подтвердила прогноз по EPS на текущий год. Pfizer сообщила о готовности запустить программу сокращения издержек, если выручка от COVID-препаратов окажется хуже ожиданий.

- Мультипликаторы соответствуют ожиданиям по доходам. Форвардный показатель P/E равен 11,5 при 23 по фарминдустрии и 24 по сектору здравоохранения. Балансовые показатели компании достаточно сильные. Мультипликатор P/CF равен 7,4 при 25,1 по индустрии. Дивидендная доходность составляет 4,9%.

- Консенсус-таргет аналитиков на год - $43,7.

- "Защитные" акции. Коэффициент бета равен 0,6, что указывает на статистически умеренную волатильность акций. Проблема - при резком росте фондовых индексов PFE могут отставать от рынка.

- Техническая картина: на недельном графике акции PFE оттолкнулись от уровня поддержки, образованного минимумами на графике за 5 лет - $32. Осциллятор RSI (14) отталкивается от границы перепроданности - уровня 30. С начала текущего года бумаги потеряли в цене около 35%. Ближайшее сопротивление при новом рывке - $40.

Обращает внимание Холоденко и на возможные риски:

- Отраслевые (конкуренция, действия регуляторов, судебные иски).

- Специфический (спад интереса к терапии коронавируса).

- Рыночный (возможность коррекции фондовых индексов).

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