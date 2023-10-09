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09 октября 2023 года 16:54
"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций McKesson до $480
"БКС Мир Инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций дистрибьютора лекарств McKesson Corp. с $450 до $480 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании. Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была подтверждена экспертами. "Акции торгуются с 14,6х EPS 2025п, что сопоставимо со средним 14,7х по покрываемым нами компаниям сектора. За высокой оценкой стоят перспективы сильного роста выручки и прибыли. Компанию поддерживают сильные продажи препаратов для снижения веса GLP-1, а также специализированных и онкологических лекарств", - отмечают аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-MCKESSON-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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