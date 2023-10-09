БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ОФЗ-ПК 29014, ВЭБ ПБО-002Р-36 (ВЭБР-36), ВЭБ ПБО-002Р-37 (ВЭБР-37), РЖД 001Р-26R, Альфа-Банк 001Р-07 (АЛЬФАБ1Р7), сообщается в комментарии аналитика Игоря Галактионова.

"Доходности ОФЗ продолжают расти, а цены - падать. На прошлой неделе кривая ОФЗ демонстрировала классическую динамику в периоды примирения рынка с перспективой роста ставок. Ультракороткие ставки на участке до одного года снижаются в ответ на высокий спрос на защитные инструменты, а все что свыше активно растет, причем наибольший рост сосредоточен на участке 1,5-2 года. ОФЗ с погашением через 1-2 года дают 12,7%, далее доходность плавно убывает по мере роста срочности до 12,2% по самым длинным бумагам, - пишет эксперт в обзоре. - Корпоративный сектор тоже подключился к распродажам, причем в ускоренном темпе. Индексы CBonds указывают на расширение G-спредов, что означает более сильный рост доходности, чем по ОФЗ. Ранее бумаги корпораций отставали, так что опережающее снижение выглядит логичным. Учитывая по-прежнему низкие значения риск-премий и незавершенную корректировку кривой ОФЗ, потенциал для распродаж еще остается".

Слабый рубль повышает привлекательность замещающих бондов, отмечает Галактионов. За исключением бессрочных бумаг доходность в долларах выше 8% предлагают всего несколько выпусков с ограниченной ликвидностью, в их числе: ПИК К 1Р5, БорецКЗО26, ВЭБ1Р-30В, ВЭБ1Р-23В и ЦифрБро1П2.

"В рублях для консервативных инвесторов по-прежнему остаются привлекательными флоатеры с привязкой к средней RUONIA или уровню ключевой ставки. При этом классические среднесрочные и долгосрочные облигации тоже можно рассмотреть, если горизонт инвестиций длинный и нет потребности выводить средства раньше срока. Текущая конъюнктура дает возможность зафиксировать доходность по ОФЗ около 12,3-12,5% на долгий срок - это сопоставимо со средней полной доходностью индекса Мосбиржи за последние десять лет в районе 12,7%", - указывает эксперт БКС Экспресс.

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